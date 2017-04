SOHR: 18 sivile drept i giftangrep i Syria

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at to barn var blant de drepte i angrepet, som angivelig fant sted tirsdag morgen i småbyen Khan Sheikhun i provinsen Idlib.

Ofrene døde av kvelning og andre symptomer forårsaket av den giftige gassen, heter det. SOHR var ikke i stand til å bekrefte hva stoffet besto av.

