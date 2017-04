Russland leter etter svar etter terror i St. Petersburg 

Dødstallet steg tirsdag fra 11 til 14 personer, ifølge Russlands helseminister Veronika Skvortsova. Hun sier at elleve personer døde på stedet, én i ambulansen, mens to andre døde på sykehuset. 49 personer er fortsatt innlagt på sykehus.

Spørsmålene er fortsatt mange, og russiske myndigheter hadde tirsdag formiddag ennå ikke sagt noe om hvem som kan ha stått bak angrepet. Det er heller ingen som har påtatt seg ansvaret for bomben.

Eksplosjonen skjedde idet T-banen befant seg mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt tidlig mandag ettermiddag. Kort tid etter ble en annen bombe funnet og uskadeliggjort på metrostasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Selvmordsangrep?

Tirsdag morgen oppga en talsmann for kirgisiske myndigheter at angrepet ble utført av en selvmordsbomber fra Kirgisistan med russisk statsborgerskap.

– Han er russisk statsborger, sier talsmann Rakhat Sulaimanov til AFP og føyer til at kirgisisk og russisk etterretning samarbeider.

I en offisiell uttalelse fra de samme myndighetene står det imidlertid ingenting om at mannen var selvmordsbomber, kun at han er mistenkt og at det foreløpig er uklart hva slags rolle han spilte. Den navngitte mannen er født i 1995 og er enten 21 eller 22 år gammel.

Russiske myndigheter har ikke bekreftet opplysningene. Få timer etter angrepet sa anonyme kilder til nyhetsbyrået Interfax at angrepet ble utført av en 23 år gammel mann fra Sentral-Asia med tilknytning til radikale islamister. Andre meldinger går ut på at bomben lå under et sete.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere truet Russland med hevn som følge av den russiske krigføringen i Syria.

Putin med blomster

En preget Vladimir Putin la sent mandag kveld ned røde roser utenfor metrostasjonen i hjembyen St. Petersburg. Presidenten plasserte rosene på samme sted hvor mange andre russere har tent lys og lagt ned blomster. Deretter forlot han stedet uten å si et ord.

USAs president Donald Trump ringte mandag Putin for å kondolere, tilby sin støtte og forsikre om at landene står sammen i sin fordømmelse av terrorisme og ondskap som må bekjempes i fellesskap, ifølge en uttalelse fra Kreml.

En rekke statsledere og FNs sikkerhetsråd har fordømt det "barbariske og feige terrorangrepet", og Sikkerhetsrådet ber om at de ansvarlige stilles til ansvar for sine handlinger.

– Ble tipset?

Den liberale, russiske avisa Kommersant siterer en ikke navngitt kilde som sier at russisk etterretningstjeneste hadde opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging i St. Petersburg. Opplysningene skal ha kommet fra en russisk person som hadde hatt kontakt med IS-krigere.

Russiske myndigheter har heller ikke kommentert denne påstanden.

Da bomben gikk av mandag, var Putin på besøk i hjembyen St. Petersburg for et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Han har lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å "gi et fullstendig bilde" av hva som skjedde, og han har også lovet å stille opp for ofrene og deres familier.

