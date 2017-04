Fredssamtalene på Kypros gjenopptas neste uke

Kunngjøringen om en ny runde med fredssamtaler kom etter at den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci møtte FNs generalsekretær António Guterres i Brussel.

– Etter samtaler med Nikos Anastasiades og Mustafa Akinci etter søndagens middag, har vi kommet til enighet om å fortsette fredssamtalene 11. april, skriver FNs spesialutsending Espen Barth Eide på Twitter.

Møtet vil holdes i regi av FN, med Barth Eide som tilrettelegger, heter det i kunngjøringen fra FN.

Eide var vert for en middag mellom den gresk-kypriotiske lederen Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Akinci søndag. Etter middagen kom partene med en felles uttalelse om at det var nødvendig med mer grunnarbeid før de kunne returnere til forhandlingsbordet.

Dette var første gang Anastasiades og Akinci møttes siden forrige forhandlingsrunde brøt sammen i februar. Siden det har Eide sagt at han har en sterk følelse av at viljen er til stede, men at tilliten mellom partene "ikke er på topp".

De FN-støttede samtalene gikk i stå etter at det oppsto en krangel om gresk-kypriotiske skolers markering av årsdagen for en folkeavstemning i 1950 der Kypros gikk inn for en union med Hellas. Lederne for den tyrkiskkontrollerte nordlige delen av Kypros trakk seg fra samtalene i protest.

