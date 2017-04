Frankrike ber om møte i Sikkerhetsrådet etter "gassangrep" i Syria

Frankrike vil kalle inn til et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd som følge av det som antas å være et kjemisk angrep i en opprørskontrollert by i Syria.