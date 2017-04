Leger Uten Grenser: Få migrantene ut av Libya

Generalsekretæren for den nederlandske avdelingen av Leger Uten Grenser (MSF), Arjan Hehenkamp, er sjokkert etter å ha sett forholdene migranter lever under i Libya.

– Disse leirene er til sjuende og sist menneskelige lagerhus, sier Hehenkamp om leirene som tilsynelatende drives av de libyske myndighetene, men som i realiteten ofte er under kontroll av forskjellige militser. MSF har forsøkt å forhandle seg til tilgang til leirene for å tilby medisinsk hjelp.

– Folk blir misbrukt, brukt og utpresset, sier Hehenkamp.

Europeiske land har forsøkt å redusere antallet migranter som forsøker å ta seg til Europa via sjøveien fra Libya til Italia. Italia har blant annet gått med på å styrke den libyske kystvakta, slik at den skal kunne stoppe og tvinge båter til å snu tilbake til Libya. Det er også enighet med flere lokale stammer som skal bidra til å sikre landets sørlige grense.

Hehenkamp mener at Libya, slik landet er nå, ikke kan være en del av løsningen på flyktningkrisen.

– Menneskene i leirene har mistet all form for kontroll. De kan ikke snakke, men man ser det i øynene deres. Da tenker man bare en ting: Få dem ut herfra, sier han, og legger til at det er et behov for "humanitær evakuering for alle flyktninger i Libya, uavhengig av hvor de kommer fra".

