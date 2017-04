Krangel om valgseier til Moreno i Ecuador 

Både Moreno og motstanderen, konservative Guillermo Lasso, feiret seg selv som valgvinner, lenge før endelig resultat forelå og til og med før stemmetellingen var begynt søndag.

Moreno får 51 prosent av stemmene og Lasso 49 prosent ifølge de første offisielle resultatene. Dette bygger både på opptelling av et statistisk utvalg av avgitte stemmer og den faktiske opptellingen når 94 prosent av stemmene er telt opp.

Anklager om løgn

Lasso vil likevel ikke uten videre godta tap, med henvisning til at han ifølge tre valgdagsmålinger lå an til å vinne valget med et par prosents margin. Kun en fjerde måling utropte Moreno til vinner.

Sittende president og Moreno-støttespiller Rafael Correa raser over målingene som utpekte Lasso til valgvinner:

– Det moralske bedrageriet til høyresiden vil ikke passere ustraffet, skriver han på Twitter.

Moreno sa tidligere på kvelden at valgdagsmålingene i Lassos favør var løgnaktige og misvisende.

Ber om aksept

I forkant av valget har kirkeledere bedt begge sider akseptere et eventuelt nederlag i valget og ikke bestride resultatet.

Det ble også luftet bekymringer for at noen skulle prøve å tukle med valgresultatet. Bekymringene bygget på at opptellingen av stemmene i første runde av valget, i februar, tok hele tre dager. Til slutt ble det klart at Moreno i den runden fikk 39,36 prosent av stemmene, mot Lassos 28,9 prosent. Hadde Moreno fått 40 prosent eller mer ville han ha vunnet valget der og da.

Assange

Venstreorienterte Moreno har lovet å satse på høye skatter og sosiale ytelser, mens utfordreren Lasso sa han ville kutte både skatter og offentlige budsjetter.

Valget på ny president vil ikke bare ha betydning for landets innbyggere, men også for WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange, som har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene. I forkant av valget uttalte Lasso at han i løpet av sine 30 første dager som president vil sørge for at Assange kastet ut av ambassaden. Nå ser det ut til at Assange slipper dette.

