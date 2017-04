Serbias statsminister erklærer valgseier i presidentvalget

Vucic sikret seg mer enn 55 prosent av stemmene, ifølge en prognose fra valginstituttet Ipsos. For å kunne erklære seier allerede etter første valgrunde må en kandidat få mer enn halvparten av stemmene.

Ipsos prognose baserer seg på et representativt utvalg opptelte stemmer fra flere valglokaler.

– Dette er en viktig dag for oss, og det viser hvilken retning Serbia burde gå videre, sa Vucic til støttespillerne sine etter at prognosen var klar.

Oppmøte

I underkant av to timer før valglokalene stengte hadde 45 prosent av de stemmeberettige avgitt sin stemme, ifølge målinger gjort av valginstituttene Cesid og Ipsos. Oppmøtet er så langt dårligere enn hva det var på samme tid ved presidentvalget for fem år siden.

Det er ventet at Vucic blir landets nye president, og meningsmålinger spår at han vil få mer enn 50 prosent av stemmene allerede i søndagens første valgrunde. Dersom han ikke sikrer flertall i den første runden, avholdes en andre valgrunde 16. april. Men selv om det skulle bli en ny runde, er det ventet at Vucic vil vinne.

– Jeg håper dette valget bidrar til å sikre stabilitet og en videreføring av økonomiske reformer og økonomisk suksess, sa Vucic etter at han hadde avgitt sin stemme i Beograd.

Vucic har sittet som statsminister siden 2014.

– Maktkonsolidering

Presidentposten er i hovedsak seremoniell og innebærer mindre utøvende makt enn statsministerposten. Analytikere tror imidlertid at Vucic som president vil fortsette å utøve innflytelse gjennom sitt parti, Det serbiske fremskrittspartiet.

Opposisjonen har slitt med å samles om en kandidat. Serberne har dermed ti kandidater, i tillegg til den sittende statsministeren, å velge mellom. Opposisjonen har framstilt valget som en folkeavstemning mot Vucic, som de mener prøver å konsolidere makta.

6,7 millioner personer kan avgi sin stemme i valget.

