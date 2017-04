Seks pågrepet for å ha mishandlet asylsøker i London

De fire mennene og to kvinnene ble pågrepet lørdag kveld, melder BBC.

Det var sent fredag kveld at den 17 år gamle kurdisk-iranske asylsøkeren ble angrepet da han sammen med to venner ventet på bussen i Croydon, sør i London.

Gutten skal ha blitt sparket flere ganger mens han lå på bakken. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil.

De to vennene til 17-åringen slapp unna hendelsen med lettere skader. Ifølge BBC var det totalt åtte personer som gikk til angrep.

(©NTB)