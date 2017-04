Bussjåfør: – Ujevn veibane årsaken til ulykken

– Han mistet kontrollen. Veien var tidvis veldig dårlig og det var store hull i veibanen, sier Göran Mellström i busselskapet til Expressen.

Selskapet opplyser søndag kveld at sjåføren er en mann i 60-årene, med mange års erfaring i yrket. Sjåføren selv slapp fra ulykken uten alvorlige fysiske skader.

52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7 søndag morgen. I tillegg var føreren og seks andre voksne om bord i bussen, som var på vei til et skisted i Jämtland.

Tre personer omkom i ulykken. 23 personer er innlagt på sykehus, fem av dem med alvorlige skader.

Etterforskes

Ifølge nyhetsbyrået TT startet bussreisen rundt klokka 22 lørdag. Busselskapets markedssjef Simon Sandberg sier sjåføren fulgte reglene for kjøre- og hviletider underveis.

– Reglene er at han kan kjøre i 4,5 timer, så må han ta en 45 minutter pause før han kan kjøre i nye 4,5 timer, sier Sandberg til Expressen.

Han opplyser at selskapets trafikkleder snakket med sjåføren rundt klokka 4.30 natt til søndag. Føreren opplyste da at det var gode veiforhold og at han følte seg bra.

Svenske trafikkmyndigheter og politiet har satt i gang en etterforskning av ulykken. Også busselskapet selv sier at de skal undersøke hva som skjedde.

– En sorgens dag

Det ble flagget på halv stang på en skole i Skene, noen mil utenfor Göteborg, der de fleste av ungdommene på bussen er elever. En talsmann for Marks kommune sier hendelsen nok kan være det verste som har skjedd for kommunens innbyggere.

– I dag er en sorgens dag, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven søndag ettermiddag. Han rettet deretter en takk til redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for deres arbeid og støtte.

– Vi er alle medmennesker. Vi står med de rammede, sa statsministeren.

– Man kan se for seg ungdommer som er på vei på en spennende reise, å gå på ski, sosialisere og ha det moro. Og så endrer alt seg, og noen kommer ikke engang tilbake, svarte Löfven på spørsmål om hvordan han reagerte da han fikk høre om ulykken.

– Kaotisk

Situasjonen på ulykkesstedet ble beskrevet som kaotisk mens redningsarbeidet pågikk. Mange fikk behandling på stedet, mens andre ble fraktet til sykehus.

– Ulykkesstedet så til å begynne med ut som en krigsskueplass. Ungdommer fikk behandling i grøftene og i prinsippet over alt, sa Peter Nystedt fra redningstjenesten.

En stund var redningsmannskapene redd for at noen var fastklemt under bussen, men dette viste seg å ikke være tilfelle.

Om lag 15 ambulanser og flere helikoptre ble sendt til stedet etter at ulykken skjedde. Ifølge den svenske redningstjenesten ble "hele Mellannorrland" tømt for ambulanser. Noen av ungdommene ble beskrevet som apatiske etter ulykken, mens andre var oppjagede. Et telt ble satt opp for å behandle skadde like ved bussen.