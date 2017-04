Brende diskuterte bosetninger med Netanyahu

– I mitt møte med Netanyahu sa han at han ville bremse utbyggingen av bosetningene. Jeg understreket at det ikke er nok, og at enhver ny bosetning vanskeliggjør tostatsløsningen, forteller Brende til NTB søndag kveld.

Brendes besøk til Israel og Palestina ble gjennomført få dager etter at det ble kjent at Israel har godkjent etableringen av en ny bosetning på den okkuperte Vestbredden. Utvidelser av eksisterende bosetninger er ikke uvanlig, men det israelske vedtaket torsdag er første gang på nærmere 20 år at landet har besluttet å etablere en helt ny bosetning.

– Kan ha betydning

– Jeg tror at summen av presset fra det internasjonale samfunn, ikke minst fra USA, kan ha betydning for den videre utviklingen på dette området, heter det fra Brende på spørsmål om Norge eller det internasjonale samfunn kan påvirke Israel i bosetningsspørsmålet.

Det hvite hus har imidlertid foreløpig ikke direkte kritisert Israels nye bosetning. En kilde i Det hvite hus uttalte fredag at ubegrenset bygging av bosetninger på Vestbredden ikke bidrar til fred. Men kilden sa også at bosetningene i seg selv ikke anses som hinder for forsøkene på å oppnå en fredelig løsning på konflikten.

Møte med Abbas

Søndagens møte med Netanyahu ble holdt dagen etter at Brende møtte palestinernes president Mahmoud Abbas i Ramallah på Vestbredden. Samme dag som møtet med Abbas, gikk en palestinsk mann til angrep med kniv i Jerusalems gamleby og såret tre personer. Angriperen ble skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker.

– Det er store utfordringer i det palestinske samfunnet. Frustrasjonen er økende, særlig blant ungdom, de trenger jobber og fremtidshåp. Det rettferdiggjør imidlertid ikke voldshandlinger, som Norge tar klar avstand fra. Det er også viktig at lederne på begge sider bidrar til å senke spenningene og skape støtte for en fredelig løsning på konflikten, mener Brende.

