Venezuelas president lover å løse krisen

– April har fått en god start, sa Maduro natt til lørdag lokal tid etter et krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.

Sikkerhetsrådet kunngjorde at det støtter en ny vurdering av høyesteretts beslutning om å overføre lovgivende makt fra nasjonalforsamlingen til domstolen selv.

Dermed hadde presidenten tilsynelatende foretatt en helomvending. Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven.

Reaksjonene har vært sterke både i og utenfor Venezuela etter høyesteretts-beslutningen. Opposisjonen i landet har anklaget Maduro for å bruke domstolen til å gjennomføre et kupp og innføre diktatur.

Også Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega, som vanligvis støtter Maduro-regjeringen, har kommet med sterk kritikk av høyesteretts kjennelse.

Regjeringen har avvist anklagene om kuppforsøk og sagt at kjennelsen er et resultat av at nasjonalforsamlingen har nektet å følge tidligere pålegg fra høyesterett.

