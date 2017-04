Rundt 130 døde i Colombia etter at elver gikk over sine bredder

Minst 127 personer er døde og 400 skadd etter at elver ved byen Mocoa sør i Colombia gikk over sine bredder, opplyser Røde Kors. Over 200 personer er savnet.