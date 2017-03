Tyskland: Urealistisk med 2 prosent av BNP til forsvar

På NATOs utenriksministermøte i Brussel fredag kritiserte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel alliansens målsetting.

Skal målet nås i Tyskland, må forsvarsbudsjettet dobles til 70 milliarder euro.

– Jeg vet ikke om en eneste politiker i Tyskland som mener dette er mulig å oppnå eller ønskelig, sa Gabriel.

Dette står i skarp kontrast til USAs syn. Verdens største militærmakt krever at de andre NATO-landene enten når 2-prosentmålet i løpet av året, eller legge fram planer for hvordan det skal nås.

Vil ha ny avtale

En avtale om dette bør inngås på NATO-toppmøtet i mai, mener USAs utenriksminister Rex Tillerson.

– Vårt mål bør være å bli enige under ledernes møte i mai om at innen året er omme, så skal alle allierte enten ha innfridd sine løfter, eller ha lagt planer som gir klart uttrykk for hvordan løftene skal innfris, sa han på møtet i Brussel.

Kravet er tidligere blitt presentert av USAs forsvarsminister Jim Mattis. Han sa i februar at USA kan komme til å svekke sine NATO-forpliktelser hvis ikke de andre landenes forsvarsbudsjetter økes.

Fredagens møte skulle egentlig vært holdt i begynnelsen av april. Men da Tillerson gjorde det klart at han neppe hadde anledning til å delta, ble tidspunktet framskyndet.

At Tillerson først så ut til å ville droppe NATO-møtet, men prioritere et besøk i Russland noen uker senere, fikk flere andre NATO-land til å reagere.

Støtte fra Stoltenberg

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykte støtte til USAs syn før utenriksministermøtet begynte.

– Å bruke mer penger på forsvar handler ikke om å tilfredsstille USA. Det handler om å investere mer i europeisk sikkerhet, sa han.

USAs president Donald Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen. NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar ble vedtatt i 2014.

Før møtet i Brussel understreket utenriksminister Børge Brende (H) viktigheten av forsvarsalliansen i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.

– I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon er det viktig å hegne om det transatlantiske samholdet, sa han.

