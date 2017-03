Kina: Liket til Kim Jong-nam tilbake i Nord-Korea

– Liket til den nordkoreanske borgeren som døde i Malaysia, og relevante nordkoreanske borgere har vendt tilbake til Nord-Korea i dag via Beijing, sa departementets talsmann Lu Kang fredag.

Han sa også at Kina har bistått i transporten av liket som følge av "internasjonal praksis og humanitære hensyn".

Analytikere er overbevist om at Nord-Korea sto bak drapet, og de mener at hjemsendelsen av Kim innebærer at bevis for dette vil bli ødelagt.

Kim Jong-nam døde etter å ha fått sprøytet nervegass i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

Diplomatisk feide

Han var den førstefødte sønnen til Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og halvbroren til den nåværende lederen Kim Jong-un. Han hadde bodd flere år i eksil.

Drapet førte til en diplomatisk feide mellom Nord-Korea og Malaysia, men de to landene kunngjorde nylig at de hadde inngått en avtale som innebar at begge land opphevet reiserestriksjoner, og at liket til Kim ville bli sendt tilbake til Nord-Korea.

Reiserestriksjonene førte til at malaysiere som befant seg i Nord-Korea ikke fikk forlate landet, og det sammen gjaldt for nordkoreanere i Malaysia.

Etterlyste nordkoreanere returnerer

Malaysiske etterforskere har etterlyst sju nordkoreanere i forbindelse med drapet, hvorav fire av dem forlot Malaysia samme dag som drapet skjedde. Politiet mistenkte at de tre andre skjulte seg i Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur.

Opphevelsen av reiserestriksjonene betyr at også disse kan reise hjem, bekrefter Malaysias politisjef, som opplyser at de dro etter at de avga vitnemål.

Nord-Korea har ikke villet bekrefte identiteten til den døde, mens Malaysia har fastslått Kims identitet ved hjelp av DNA-prøver.

