Hundrevis av sivile drept av USA-ledet koalisjon

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 198 sivile syrere drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen i Raqqa-provinsen i Syria i mars.

I tillegg ble et stort antall sivile såret i flyangrepene, de materielle ødeleggelsene er store, og mange er drevet på flukt.

– Til tross for oppfordringer om å stanse disse angrepene, har koalisjonens flyangrep blitt stadig kraftigere, noe som har ført til ødeleggelser og drevet sivile på flukt fra flere områder av Raqqa-provinsen, slår SOHR fast.

Må slutte

– SOHR gjentar på nytt at koalisjonen må slutte å angripe sivile, uansett under hvilke omstendigheter dette skjer. Selv om IS og jihadist-grupper befinner seg i områder der det er sivile, er dette ingen unnskyldning for å angripe og drepe sivile. Syrerne trenger ikke mer død, millioner er alt drept, såret eller drevet på flukt, heter det i en kunngjøring fra eksilgruppa.

FNs nødhjelpssjef Stephen O’Brien orienterte torsdag Sikkerhetsrådet om situasjonen i Syria. Han sa at flere hundre tusen syrere som er fanget i beleirede områder, står overfor "alvorlige og grusomme trusler".

Forferdelig tragedie

Også i Irak kommer det stadig flere rapporter om sivile tap som følge av flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen, først og fremst mot Mosul.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, opplyste denne uka at over 400 sivile er drept i slike flyangrep siden slutten av februar.

Ifølge Amnesty International ble "opptil 150 sivile" drept i ett av koalisjonens flyangrep mot Vest-Mosul sist helg. USA har bekreftet at det var deres fly som sto bak angrepet og lover gransking av det de har omtalt som "en forferdelig tragedie".

Amnesty mener å se "et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem", noe som ifølge menneskerettighetsorganisasjonen kan være "et åpenbart brudd" på folkeretten.

Tause

– Det blir feil om forbrytelser begått av våre allierte ikke møtes med samme kritikk og fordømmelse som tilsvarende grusomheter begått av andre, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

– Norske politikere og medier var raskt ute med å fordømme den grusomme bombingen av Aleppo før jul. De siste par ukene har byen Mosul i Irak blitt utsatt for tilsvarende brutal bombing. Denne gangen er det ikke Russland og Assad, men den USA-ledede koalisjonen som står for bombingen. Norske politikere forholder seg tause. Å kritisere allierte og koalisjonen vi selv er en del av, sitter mye lenger inne enn å kritisere Russland, mener Langemyr.

