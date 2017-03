FN: Tusenvis av boliger stukket i brann i Sør-Sudan

– I de fleste tilfellene ble bygningene påtent av regjeringsstyrker, konkluderer FN i en rapport som blant annet bygger på et besøk FNs spesialrapportør for folkemord gjorde i Yei-regionen i november. I en enkelt landsby var minst 3.000 hus brent ned, og spesialrapportøren advarte den gangen og sa landet trues av folkemord.

Myndighetene i Sør-Sudan nektet FN-observatørene adgang til en landsby og ga opprørere og krattbranner skylden for ødeleggelsene, heter det i rapporten. FN-granskerne mener den forklaringen er usannsynlig.

Militær oppbygging

Satellittbilder fra Amnesty International viser at rundt 2.000 bygninger ble ødelagt langs en hovedvei i nærheten av Yei i tidsrommet desember og januar. FN har egne bilder som viser en oppbygging av militærinstallasjoner nær Yei allerede i september og at ødeleggelsen av folks hjem startet så tidlig som oktober.

Den en gang fredelige regionen har blitt et mål etter at det brøt ut kamper i hovedstaden Juba i juli, noe som utløste nye kamper over hele lander. En skjør fredsavtale som ble fremforhandlet etter internasjonalt press i 2015, brøt raskt sammen.

Flyktningkrise

Hundretusener har flyktet fra Yei til nabolandet Uganda, som har varslet at det er på bristepunktet som følge av det som betegnes som verdens raskest voksende flyktningkrise. En annen rapport fra dem som overvåker fredsavtalen viser at både regjeringsstyrker og opprørere driver rov på sivilbefolkningen sør i landet, men det er flest beviser mot regjeringen og dens allierte.

– Det er på høy tid at president Salva Kiir og hans militære leder stilles til ansvar for disse opprørende, veldokumenterte og gjentatte bruddene på folkeretten, sier Jonathan Pedneault fra Human Rights Watch.

