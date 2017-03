FN: Syrias sivile står overfor «grusomme trusler»

O’Brien sier de siste månedene har vært blant de verste for Syrias hardt prøvede sivilbefolkning.

– Og det sier en del når vi snakker om Syria, sa O’Brien til FNs sikkerhetsråd torsdag.

Til tross for hans håp om at 2017 ville bringe med seg et taktskifte i hjelpeforsyningene, sier nødhjelpssjefen at tilgangen i dag er like dårlig som den var for ett år siden.

Selv om det går raskere og flere kolonner med forsyninger kommer fra, er han frustrert over at den syriske regjeringen stikker kjepper i hjulene for mange andre kolonner som ikke kan kjøre dit de skal.

O’Brien sier enkelte opprørsgrupper også «fortsetter å true eller nekte å samarbeide med hjelpearbeidere».

(©NTB)