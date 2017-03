USA: Prioriterer ikke lenger å fjerne Assad

– Du må velge dine kamper, sa Haley torsdag.

– Vi prioriterer ikke lenger å sitte og fokusere på å få Assad ut, la hun til.

Tidligere samme dag antydet den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson det samme. Han kommenterte Assads politiske framtid på en pressekonferanse i Tyrkia.

– Jeg mener at den langsiktige statusen til president Assad vil bli avgjort av det syriske folket, sa Tillerson.

Splittelse

Spørsmålet om Assads skjebne har splittet verdenssamfunnet og gjort det svært vanskelig å finne en politisk løsning på konflikten i Syria.

Både Tyrkia og USA har tidligere krevd at Assad må gå av, mens Russland og Iran har støttet den syriske presidenten. Alle disse fire landene deltar militært i Syria-krigen.

Obama-administrasjonens linje var at Assad ikke lenger har noen legitimitet som Syrias leder som følge av drap og overgrep mot egen befolkning.

Når USA nå har skiftet syn, er det færre viktige aktører igjen i Syria-konflikten som kan bidra til å presse Assad fra makten. En talsmann for den syriske opprørsalliansen HNC gjentar imidlertid at de ikke vil akseptere noen framtidig politisk rolle for Assad.

– Det vil ikke bli noen endring i vår posisjon, sier HNCs talsmann Monzer Makhos.

Kampen mot IS

Under besøket i Tyrkia sa Tillerson også at det ikke er noen "avstand" mellom USA og Tyrkia når det gjelder nødvendigheten av å nedkjempe ekstremistgruppa IS. Samtidig sa han at de to landene må gjøre noen vanskelige valg.

Tillerson lot være å kommentere det som etter alt å dømme er det vanskeligste spørsmålet for USA og Tyrkia å bli enige om når det gjelder Syria: forholdet til den kurdisk-syriske YPG-militsen som deltar i kampen mot IS.

Mens YPG er en av USAs nærmeste støttespillere på bakken i Syria, mener tyrkiske myndigheter at YPG er en terrorgruppe med bånd til den kurdiske PKK-geriljaen.

(©NTB)