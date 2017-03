Putin kritiserer støtte til pågrepne demonstranter

Han kommenterte saken under Arktis-konferansen i Arkhangelsk torsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Flere hundre mennesker ble pågrepet under demonstrasjoner mot korrupsjon i Moskva og andre russiske byer søndag. Blant dem er opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som er dømt til fengsel i 15 dager.

Både EU og Europarådet har oppfordret russiske myndigheter til å løslate dem.

Deltakerne i protestene hadde ikke tillatelse til å demonstrere, og Putin sier de som bryter loven, må regne med å bli straffet.

Under valgkampen i USA i fjor var det Russland som ble beskyldt for å blande seg inn i et annet lands innenrikspolitikk. Torsdag avviste Putin igjen anklagene om at russiske myndigheter forsøkte å hjelpe Donald Trump og stikke kjepper i hjulene for Hillary Clinton.

– Nei, sa Putin på engelsk, for å understreke poenget, da han fikk spørsmål om saken under en debatt på konferansen.

Presidenten sa han fortsatt håper på et bedre forhold til USA. Han framholdt at anklagene om russisk innblanding i det amerikanske valget bidrar til å forverre forholdet.

– Ønsker vi å skape en situasjon som den vi hadde på 1960-tallet under Cuba-krisen, sa Putin, og viste til tidspunktet hvor faren for atomkrig trolig var størst under hele den kalde krigen.

(©NTB)