Putin: Militæret må være beredt til å forsvare russiske interesser i Arktis

Putin besøkte onsdag den russiske øygruppen Frans Jose land i Arktis. Der markerte han at Russland er villig til å gå langt for å forsvare sine egne interesser i den olje- og gassrike regionen.

– Naturressurser, som er ytterst viktig for russisk økonomi, er konsentrert i denne regionen, sa Putin til russiske nyhetsbyråer som fulgte ham på turen.

Norge, Danmark, Canada og USA forsøker alle å skaffe seg territorialrettigheter over deler av Arktis som følge av at polarisen smelter og skaper nye muligheter for transport og ressursutvinning.

Putin framholder at Russland fortsatt er åpen for et bredt samarbeid med andre land for å utvinne naturressurser på en måte som vil være nyttig for alle. Det gjelder både etableringen av transportkorridorer, miljøvernarbeid og forskning.

Men han legger ikke skjul på at Russland først og fremst er opptatt av nasjonale interesser. Både militæret og etterretningstjenestene må "iverksette sine planer for å kunne forsvare nasjonale interesser, vår forsvarsevne og beskytte våre interesser i Arktis", sa Putin under besøket på øyene, som skjedde samtidig som Russland arrangerte en Arktis-konferanse i Arkhangelsk.

Der deltok også utenriksminister Børge Brende (H) onsdag i det som var hans første besøk til Russland siden 2014. Torsdag ankommer Putin konferansen.

