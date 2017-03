Syrisk opposisjon har kontroll over halv demning

USA-støttede Syrian Democratic Forces (SDF) er en allianse mellom kurdiske og arabiske styrker. De kontrollerer nå halvparten av den strategisk viktige fire kilometer lange demningen over elven Eufrat ved byen Tabqa, ifølge SDF-kommandant Rojda Felat. Han sier at dersom SDF skaffer seg kontroll over hele demningen vil det i praksis si at de beleirer IS’ hovedsete Raqqa på alle sider.

Det har kommet flere advarsler om at kampene har skadet demningen ikke minst etter at observatørgruppen SOHR opplyste den var ute av drift. IS sier eventuelle skader skyldes amerikanske luftangrep, mens amerikanerne sier de ikke kan se nevneverdige skader. SDF har tatt pause fra kampene for å la ingeniører sjekke demningen. Felat sier det ikke er funnet større skader og at de rykker forsiktig fram.

Demningen ved Tabqa er landets største og har en nøkkelrolle i kraftforsyningen i Syria, samt i vanningssystemene i Eufratdalen, som er ett av landet viktigste landbruksområder.

(©NTB)