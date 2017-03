Soldater drept i antatt ELN-angrep i Colombia

Soldater eskorterte en buss i grenseområdene mot Venezuela da de ble angrepet av ELN-krigere, skriver det lokale nyhetsnettstedet El Tiempo. To av soldatene ble drept, og tre ble såret. Hæren legger ansvaret på gruppen Domingo Lain, som er en del av ELN.

President Juan Manuel Santos ber på Twitter om at politiet og militæret skjerper innsatsen mot gruppen. Han sender sine kondolanser til de drepte soldatenes familier og ber for at de tre som er såret, raskt skal komme på bedringens vei.

Myndighetene begynte forhandlinger med ELN i februar i et forsøk på å oppnå en fredsavtale over samme lest som avtalen med FARC, som ble signert i november.

Fredsavtalen med FARC markerte slutten på over et halvt århundre med væpnet kamp som har kostet over 220.000 mennesker livet og drevet millioner på flukt.

