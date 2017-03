Enighet om evakuering av beleirede byer i Syria

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er avtalen kommet i stand med hjelp fra Iran og Qatar, som støtter henholdsvis president Bashar al-Assads regime og deler av den syriske opposisjonen.

Avtalen gjelder de to opprørskontrollerte Damaskus-forstedene Madaya og Zabadani, som er beleiret av regjeringsstyrker, og de regjeringskontrollerte byene Foua og Kefraya i Idlib-provinsen, nordvest i Syria, som er beleiret av islamistiske opprørere.

Våpenhvile

– Evakueringen begynner først 4. april, men som et goodwill-tiltak trådte en våpenhvile i kraft i natt, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

– Det er rolig der nå, opplyste han onsdag morgen.

Også for ett år siden ble det gjennomført evakuering fra de fire byene, men da bare av syke og sårede.

Over 30.000 mennesker omfattes av avtalen, ifølge SOHR. Innbyggerne vil få 60 dager på seg til å forlate hjembyene sine.

Det er ventet at alle innbyggerne i Foua og Kefraya vil dra, mens det er uklart om noen blir igjen i de to Damaskus-forstedene.

Mislykket avtale

En representant for regimet, Hassan Sharaf, ser at 16.000 personer vil forlate Foua og Kefraya i to omganger. De skal transporteres via Aleppo og deretter videre til Latakia og Damaskus.

FNs humanitære kontor i Damaskus opplyser at det ikke har vært involvert i forhandlingene. FN har innrømmet at den forrige evakueringsavtalen, som ble inngått i 2015, har gjort det vanskelig å få inn nødhjelp til byene. Da var avtalen at evakueringene skulle skje samtidig som det ble brakt inn nødhjelp andre steder.

Den siste avtalen innebærer også at regimet skal løslate 1.500 politiske fanger som er pågrepet siden opprøret startet i 2011. Det er imidlertid ikke kommet noen tidsramme for løslatelsene.

(©NTB)