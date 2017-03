20.000 fortsatt hjemløse etter flom i Peru

President Pedro Pablo Kuczynski sier regjeringen vil erklære nasjonal unntakstilstand som følge av oversvømmelser i regionen Piura nord for hovedstaden Lima. Kraftig regn har ført til at elven som har gitt regionen navn har steget til sitt høyeste nivå på to tiår.

Ifølge lokale medier er flere hunder fanget på hustak uten mat og vann, mens gjørmete flomvann fyller gater og hus. I forrige uke mislyktes evakueringer med helikopter fordi lufttrykket fra rotorene blåste løs takstein som fløy gjennom luften og var til fare for folk på bakken. I stedet har marinene og flyvåpenet satt inn personell med gummibåter for å redde folk.

De siste ukene har værfenomenet El Niño ført til økte havtemperaturer langs kysten, noe som har ført til kraftig nedbør. Siden desember har 90 mennesker mistet livet, 20 er savnet og over 740.000 personer i 20 av Perus 25 provinser er berørt, opplyser myndighetene.

(©NTB)