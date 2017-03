USA: Ny rakettmotortest i Nord-Korea

Tjenestemennene sier til Reuters at de tror testen kan være en del av et program for å utvikle interkontinentale missiler. Også tidligere i mars testet nordkoreanerne en rakettmotor, og den nye testen er ytterligere et tegn på at landets våpenprogram skrider fram.

Flere tjenestemenn sier testen ble gjennomført fredag og at motoren muligens kan brukes i en interkontinentalt ballistisk missil. Den kommer mens USA er bekymret for at det kan komme nye missil- og atomtester i nær fremtid.

Tidligere i måneden sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un at landet hadde testet en kraftig motor og omtalte hendelsen som en «ny fødsel» for landets rakettindustri. Medier i det lukkede landet sa motoren ville gi Nord-Korea kapasitet i verdensklasse når det kommer til utplassering av satellitter, noe som antyder at det var snakk om en ny type motor for langdistanseraketter. Kim sa også at landet snart kan foreta en test av et interkontinentalt missil.

Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger og en rekke rakettester i strid med FN-resolusjoner.

(©NTB)