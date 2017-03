Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning

69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.

Også den britiske regjeringen i London må gi grønt lys for folkeavstemningen. Bakgrunnen for Sturgeons ønske er den utbredte skotsk misnøyen med Storbritannias løsrivelse fra EU.

Sturgeon har tidligere tatt til orde for en løsning hvor skottene kan forbli en del av EUs indre marked selv om resten av Storbritannia melder seg ut. Nå mener hun en ny folkeavstemning om løsrivelse bør holdes senest våren 2019, når innholdet i brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU er kjent.

– Skottlands framtid bør være i Skottlands hender, sa Sturgeon i selvstyreforsamlingen i Edinburgh tirsdag.

Storbritannias statsminister Theresa May mener det blir helt feil å holde en ny skotsk folkeavstemning samtidig som Storbritannia skal prøve å oppnå en best mulig avtale med EU. Det er ventet at hun vil gjøre det hun kan for å utsette avstemningen til etter at Storbritannia har forlatt EU.

(©NTB)