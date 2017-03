"Sjakalen" fikk livstidsdom for Paris-angrep i 1974

To personer ble drept og 34 såret i granatangrepet, som var rettet mot et varehus i Paris. Under den to uker lange rettssaken har påtalemyndigheten argumentert for at "alt" peker på at Carlos var involvert.

Carlos, hvis egentlige navn er Ilich Ramirez Sanchez, soner allerede to livstidsdommer i Frankrike etter å ha blitt kjent skyldig i drap og en rekke angrep på 1970- og -80-tallet. Angrepene ble enten gjort for å fremme palestinernes sak eller en kommunistisk revolusjon. I dag er han 67 år gammel, og han har allerede tilbrakt over 20 år i fengsel.

Carlos, som er født i Venezuela, rettet tidligere tirsdag skarp kritikk mot det han kalte en "absurd rettssak" for en forbrytelse som ble begått for 42 år siden. Han har avvist all innblanding, og ifølge hans forsvarsadvokat Francis Vuillemin vil dommen bli anket. Dommerne er blitt påvirket av mediene, og "medienes sannhet" har trumfet den "juridiske sannheten", mener han.

"Sjakalen" ble pågrepet i Sudans hovedstad Khartoum i 1994 etter å ha vært på flukt fra lovens lange arm i to tiår.

