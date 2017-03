Pågripelse utenfor Det hvite hus var falsk alarm

Secret Service, som har som oppdrag å beskytte den amerikanske presidenten og hans familie, pågrep mannen i forbindelse med at han hadde kommet med "mistenkelige uttalelser" til uniformerte tjenestepersoner i nærheten av Det hvite hus tirsdag formiddag.

Mannen bar også en "mistenkelig pakke", og som en forholdsregel opprettet Secret Service også en sikkerhetssone rundt eiendommen til presidentboligen og stenge flere veier i området. Fotgjengere som var i umiddelbar nærhet, ble også evakuert.

Den mistenkte lot seg imidlertid pågripe uten dramatikk, og pakken ble av bombeeksperter senere vurdert som harmløs, opplyser Secret Service tirsdag kveld.

Veiene ble gjenåpnet omtrent to timer etter at de først ble stengt. Ifølge Secret Service ble aktivitetene ved Det hvite hus ikke forstyrret av hendelsen, utover at enkelte TV-mannskaper som oppholdt seg ved boligens nordlige gressplen, måtte flyttes inn til presserommet i bygningen.

(©NTB)