Mann med mistenkelig pakke pågrepet utenfor Det hvite hus 

Ifølge en talsperson for Secret Service er både mannen og den mistenkelige pakken i deres varetekt, og bombeeksperter er tilkalt.

Videre opplyses det at mannen hadde nærmet seg uniformerte tjenestepersoner ved 15th and Pennsylvania. Det er omtrent et kvartal unna Det hvite hus.

Han ble fratatt pakken og plassert i et politikjøretøy, mens Secret Service opprettet en midlertidig sikkerhetssone rundt bygningen i Washington. Flere veier inn til eiendommen var stengt av, og fotgjengere i nærheten av presidentboligen ble som en forholdsregel bedt om å forflytte seg til områder lenger unna.

Den mistenkelige pakken ble tilsynelatende funnet på den nordlige delen av eiendommen rundt presidentboligen, og noen ansatte i et TV-selskap ble fjernet fra Det hvite hus' nordlige gressplen.

Det er foreløpig uklart hva pakken inneholdt og hva som skjer videre med den pågrepne mannen.

