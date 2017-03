Kilde: Siktelse mot François Fillons kone

Tidligere er konservative François Fillon selv blitt siktet for å ha ansatt kona Penelope og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.

Tirsdag opplyste kilden at det også er tatt ut siktelse mot Penelope Fillon. Familien avviser å ha gjort noe galt.

