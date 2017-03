Giftig røyk fra brann ved svensk Volvo-fabrikk

Rundt 150 ansatte ble evakuert som følge av brannen, som oppsto i et lagerbygg der det var lagret møbler, kontormateriell og batterier. Flere biler sto også i brann tirsdag formiddag, og folk i området ble bedt om å stenge vinduer og ventiler.

Brannmannskapene meldte etter hvert at de hadde fått brannen under kontroll og drev etterslukking, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Volvo opplyser at brannen ikke påvirker bilproduksjonen på fabrikken som ligger tett ved. I februar brant det i et anlegg for kollisjonstesting av biler på Volvo-fabrikken i Torslanda.

(©NTB)