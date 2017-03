"Den fryktløse jenta" får stå i ett år

Statuen, en jente som står i vinden, ble satt opp i forbindelse med kvinnedagen. Den står foran den 30 år gamle ikoniske oksestatuen som ble reist på Wall Street etter børskrisen «Black Monday» i 1987. I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd. Den nye statuen blir sett på som en "utfordrer" til oksen.

"Jenta" har ifølge CNN fått mye oppmerksomhet. Så langt har flere enn 24.000 personer signert en underskriftskampanje for å la statuen bli stående permanent. Opprinnelig skulle den kun stå til 2. april.

Investeringsselskapet State Street Global Advisors står bak installasjonen av statuen laget av Kristen Visbal og oppfordringen om å ansette flere kvinnelige sjefer. Selv har firmaet kun fem kvinner blant sine 28 ledere, skriver New York Times. Flere kritikere har også hevdet at statuen ikke er mer enn et markedsføringstriks. Arturo Di Modica, skulptøren bak den ikoniske oksen, er én av dem som er lite begeistret for den nye statuen.

– Jeg lagde oksen for kunstens skyld. Oksen min er et symbol på Amerika. Oksen min er et symbol på fremgang og styrke, sier han.

