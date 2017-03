Amnesty: Mulige folkrettsbrudd i Mosul

Menneskerettighetsgruppen kommer med en rapport etter at det amerikanske forsvaret nylig innrømmet å ha stått bak et angrep som ifølge innbyggerne i Mosul kostet over 100 sivile livet. USA leder koalisjonen som sammen med irakiske styrker kjemper for å gjenerobre byen fra ekstremistgruppen IS.

USA har ikke bekreftet om sivile ble drept i angrepet 17. mars, men etterforsker saken. I Amnesty-rapporten omtales også et angrep sist lørdag der "opptil 150 personer" ble drept. USA gransker en rekke angrep vest i byen, som skal ha ført til sivile tap.

–Åpenbart brudd

Ifølge rapporten er det samlet inn bevismateriale som "peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem". Den fastslår at det å ikke ta grep for å unngå sivile tap vil være "et åpenbart brudd" på folkeretten.

Irakiske styrker startet angrepet på Mosul i oktober etter flere måneder med forberedelser. I januar ble den østlige delen erklært "fullstendig frigjort", og kampene står nå om Vest-Mosul. Her er befolkningstettheten høyere og de militære bruker artilleri og luftangrep i større grad, noe som har ført til at mange har advart mot økt fare for sivile liv.

400.000 fanget

Under kampene om Falluja og Ramadi ble sivilbefolkningen bedt om å forlate byen, men i Mosul har de fått motsatt beskjed. Irakiske myndigheter har bedt dem om å bli, for å unngå en stor bølge av folk på flukt.

Det ble anslått at det var rundt en million mennesker i byen da offensiven for å gjenerobre den startet. I dag tror FN at rundt 400.000 er fanget i IS-kontrollerte bydeler.

(©NTB)