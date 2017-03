Sinn Féin avbryter Nord-Irland–samtaler

– Løpet er kjørt for denne prosessen, Sinn Féin vil ikke støtte nomineringen av en parlamentsleder eller regjering i morgen, sier partileder Michelle O’Neill.

For at det lokale selvstyret skulle kunne gjenoppta sin virksomhet, måtte republikanerne i Sinn Féin senest mandag nominere en viseførsteminister til å dele makten med førsteminister Arlene Foster fra det rivaliserende Democratic Unionist Party (DUP). Når det ikke skjer, må den britiske regjeringen velge mellom å skrive ut nyvalg i Nord-Irland eller gå tilbake til at regionen styres direkte fra London.

Fastlåst

Den politiske situasjonen har vært fastlåst siden daværende Sinn Féin-leder Martin McGuinness trakk seg som førsteminister i januar. McGuinness, som tidligere var en av lederne i IRA, døde forrige uke.

Etter at Sinn Féin nektet å nominere en ny førsteminister som kunne jobbe med Foster, var regjeringen i London nødt til å skrive ut nyvalg. Det ble avholdt tidligere i måneden og endte med at DUP mistet flertallet, men fikk ett sete mer enn Sinn Féin. De to partiene har henholdsvis 28 og 17 plasser i den regionale forsamlingen.

– Valget har endret det politiske landskapet. Unionistpartienes innstilling må gjenspeile dette, sier O’Neill, som gir DUP og den britiske regjeringen skylden for at samtalene har brutt sammen.

Skylder på DUP og London

– Den britiske regjeringen nekter å oppfylle sine forpliktelser. Målet har ikke vært å komme fram til sannheten og lege sårene, men å fortsette å dekke over britenes handlinger i Irland. De har også satt folkets vilje til side og vil tvinge fram brexit og fortsatt økonomisk innstramming, sier hun.

Da britene stemte for utmeldelse fra EU, var det flertall i Nord-Irland for fortsatt medlemskap i unionen, der også nabolandet Irland er med.

