Pentagon har friere tøyler under Trump

Mange i forsvaret setter pris på at de i større grad får styre seg selv, men kritikerne sier det fører til økte sivile tap, større risiko for amerikanske soldater og fører til mindre oppsyn med konfliktene USA er involvert i.

Endringen er mest tydelige i kampen mot ekstremistgruppen IS nord i Syria. Under president Barack Obama ble hver minste endring i planene underlagt nøye gransking i Det hvite hus.

Etter at Trump ble innsatt har marineinfanteriet sendt et artilleribatteri til Syria, mens hæren har fløyet inn flere hundre soldater, slik at de amerikanske styrkene nå teller nærmere 1.000. Ledende offiserer vurderer å sende ytterligere flere hundre, og denne uken opplyste Pentagon at det hadde bidratt med artilleristøtte og brukt helikoptre til å fly lokale styrker inn bak fiendens linjer i kampen om den strategisk viktige Tabqa-demningen.

De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.

Under Obama holdt NSC øye med stort sett alle sider ved USAs krigføring i Irak, Syria og Afghanistan og daværende forsvarsminister Ash Carter hadde svært begrenset spillerom. Trump har derimot valgt å følge Carters etterfølger Jim Mattis i militære spørsmål ved flere anledninger.

(©NTB)