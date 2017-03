Norge sto over forhandlinger om forbud mot atomvåpen

– Vi må være realistiske, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley i FN-bygningen i New York før forhandlingene begynte mandag.

USA er blant landene som har gått sterkest imot FN-forhandlingene. Haley sa at hun ønsker seg en verden uten atomvåpen, men viste til at Nord-Korea uansett ikke vil rette seg etter et forbud.

Representanter for Storbritannia, Frankrike, Sør-Korea og en rekke andre land som også boikotter forhandlingene, sto ved siden av Haley da hun forklarte USAs motstand.

Representanter for Norge var ikke til stede. Men også Norge holdt seg borte da forhandlingene begynte i FNs hovedforsamling.

Til sammen valgte nærmere 40 land å ikke delta, ifølge Haley.

– Trist at Norge boikotter

Formålet med samtalene er å oppnå flertall for et vedtak i FN som vil gjøre atomvåpen folkerettslig forbudt.

123 av FNs 193 land stemte i høst for å begynne prosessen, ifølge nyhetsbyrået DPA. Atommaktene USA, Russland, Storbritannia og Frankrike stemte nei, mens Kina, India og Pakistan avsto.

Israel, som antas å ha atomvåpen, stemte også nei. Det samme gjorde Norge, som altså heller ikke er til stede under forhandlingene.

– Det er trist at Norge boikotter selve forhandlingene, sier daglig leder Frode Ersfjord i Nei til atomvåpen til NTB.

Ersfjord, som var til stede i New York da forhandlingene begynte, minner om en meningsmåling som i fjor viste at åtte av ti nordmenn mener Norge burde støtte FN-forhandlingene.

– Potensielt farlig

Østerrike, Irland, Brasil, Sør-Afrika og Sverige er blant landene som har kjempet for å få forhandlingene om forbudet i gang.

Selv om det skulle bli vedtatt, er det knapt noen som tror atommaktene vil kvitte seg med sine våpen av den grunn. Men tilhengerne av forbudet mener det vil ha stor symbolsk kraft.

– Regjeringens boikott av FN-forhandlingene er samvittighetsløs, farlig og potensielt et brudd på ikkespredningsavtalens artikkel seks, som forplikter alle stater til å forhandle om effektive tiltak som kan føre til kjernefysisk nedrustning, sa Grethe Østern i Norsk Folkehjelp tidligere denne uken.

Statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utenriksdepartementet mener det ville vært potensielt farlig hvis NATO hadde avskaffet sine kjernevåpen mens andre land beholder sine.

Også andre NATO-land argumenterer med at forbudet reelt sett ikke vil bidra til global kjernefysisk nedrustning.

Ifølge Ersfjord i Nei til Atomvåpen har USA lagt et voldsomt press på andre NATO-land for å unngå at de støtter forbudet. Nederland skal være det eneste NATO-medlemmet som deltar i forhandlingene i FN.

