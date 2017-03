Trump langer ut mot konservative kongressmedlemmer

Trumps misnøye er søndag rettet mot medlemmene av det såkalte Freedom Caucus, en gruppe med bånd til Tea Party-bevegelsen. De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.

– Demokratene smiler i Washington fordi Freedom Caucus, med hjelp fra Club for Growth og Heritage, har reddet Planned Parenthood og Obamacare, skriver Trump på Twitter.

Club for Growth og Heritage Action er innflytelsesrike konservative grupper i USA. Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse. Den er blitt en skyteskive for mange konservative fordi den også tilbyr abort.

Tidligere har Trump lagt skylda på sine politiske motstandere hos Demokratene, og var raskt ute med å påpeke at ingen fra partiet var villig til å støtte helsereformen.

Da det fredag ble klart at det ikke kom til å bli flertall for den nye reformen som skulle erstatte tidligere president Barack Obamas ordning, valgte Trump og den republikanske ledelsen i Representantenes hus å trekke hele lovforslaget. Det ble sett på som et stort prestisjenederlag for presidenten.

