Trump ga Merkel "faktura" på 300 milliarder pund

Det opplyser kilder i den tyske regjeringen til Sunday Times. Trump mener Tyskland "skylder" USA summen, som tilsvarer nesten 3200 milliarder kroner, for forsvar av landet gjennom femten år.

En tysk minister omtaler handlingen som "skandaløs".

– Poenget med slike krav er å skremme motparten, men statsministeren tok det rolig og vil ikke svare på slike provokasjoner, sier ministeren, som ikke navngis, til avisen.

Etter møtet rykket Trump ut på Twitter med følgende beskjed:

– Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO, og USA må betale mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland.

Trump og hans regjering har kritisert NATO-landene, blant dem Tyskland, for ikke å bruke nok på forsvar. Alliansen har som mål at medlemslandene skal bruke en sum tilsvarende 2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt på forsvar, et mål få er i nærheten av. Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO.

Kravet fra Trump skal ifølge Sunday Times være beregnet med 2002 som utgangspunkt. Staben hans hadde regnet ut hvor mye Tyskland hvert år manglet for å oppfylle 2-prosentsmålet. Summene ble deretter slått sammen, og renter lagt til.

