To pågrepet i Spania etter at politiet fant kokain i falske bananer

Sivilpolitiet i Guardia sier de gjennomførte pågripelsene etter at det ble funnet sju kilo kokain stappet inn i 57 falske bananer som var gjemt i en forsyning med ekte bananer som kom fra Sør-Amerika til havna i Valencia.

Myndighetene fant ytterligere ti kilo av det narkotiske stoffet gjemt i klaffene på eskene de ekte bananene ble fraktet i, heter det i en uttalelse.

Politiet pågrep de to spanske mennene, og siktet dem for å drive med narkotikasmugling og for å være medlemmer av et større kriminelt nettverk. De etterforsker også en tredje mann, som er fra Italia.

Spanias tette bånd med sine tidligere kolonier i Latin-Amerika har gjort landet til hovedinngang for narkosmuglere som frakter kokain til Europa, og smuglerne har blitt stadig mer kreative i måtene de forsøker å lure det spanske tollvesenet på.

I løpet av de siste årene har politiet funnet kokain gjemt i brystimplantater, en parykk, inne i gipsen rundt en manns brukne fot, og gjemt sammen med bestikk.

