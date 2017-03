Seks hjelpearbeidere drept i Sør-Sudan

– Jeg er forferdet og forbannet over gårsdagens grufulle drap på seks modige hjelpearbeidere i Sør-Sudan. På et tidspunkt der behovet for humanitær hjelp aldri har vært høyere, er det fullstendig uakseptabelt at de som prøver å hjelpe blir angrepet og drept, sier Eugene Owosu i en pressemelding fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

FN-styrken i landet (UNMISS), skriver at de seks arbeidet for en nasjonal hjelpeorganisasjon. Andre hjelpearbeidere fra samme organisasjon som kom til stedet senere, fant dem på veien et sted mellom Juba og Pibor i den østlige delen av landet. Området er kontrollert av den sørsudanske regjeringen, ifølge FN.

En kilde i en humanitær organisasjon opplyser til AFP at tre av de drepte er fra Kenya og tre av dem er sørsudanere.

Det er det største antallet hjelpearbeidere som har blitt drept i en enkelthendelse siden borgerkrigen i landet startet for over tre år siden. Over 79 hjelpearbeidere har blitt drept siden den gang, og allerede har tolv blitt drept i 2017.

Det er også tredje gang denne måneden at hjelpearbeidere har blitt angrepet i Sør-Sudan. Flere ganger har også hjelpearbeidere blitt forsøkt ranet.

Den tre år lange konflikten har krevd titusenvis av menneskeliv og drevet mer enn 3,4 millioner mennesker på flukt. Nærmere 100.000 mennesker er rammet av sult, og en million er på randen til å sulte.

