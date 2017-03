Russisk opposisjonsleder pågrepet i demonstrasjon

Navalnyj ble pågrepet av politiet umiddelbart da han kom opp fra T-banen for å delta i demonstrasjonen. Flere andre ble også pågrepet i forbindelse med den ulovlige demonstrasjonen, opplyser en politikilde til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Navalnyj ba demonstrantene om å fortsette protesten.

– Ikke forsøk å kjempe for meg. Vår sak i dag er kampen mot korrupsjon, skrev Navalnyj på Twitter etter at han var blitt plassert i en minibuss av politiet.

40 år gamle Navalnyj oppfordret før helgen så mange som mulig til å demonstrere mot korrupsjon. Tusenvis av mennesker fulgte oppfordringen hans og møtte opp i sentrum av Moskva søndag.

Bilder fra Moskva viser stort politioppbud og politifolk som fjernet demonstranter allerede før demonstrasjonen startet. Det har blitt holdt demonstrasjoner også andre steder i landet. Et titall personer har blitt pågrepet i Sibir og den østlige delen av landet, melder Radio Free Europe.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov advarte på forhånd mot å delta i demonstrasjonene. Myndighetene kommer til å ta i bruk alle virkemidler for å hindre provokasjoner, het det i en melding fra Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Navalnyj havnet på andreplass i ordførervalget i Moskva i 2013. Han har kunngjort at han ønsker å stille til presidentvalg i 2018, men kan bli hindret på grunn av en korrupsjonstiltale. Han har også blitt dømt til betinget fengsel for underslag, og har vært tiltalt i flere andre saker. Selv hevder Navalnyj at rettsprosessene mot ham har vært politisk motiverte.

