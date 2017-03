HRW oppfordrer Jordan til å pågripe Bashir

Bashir skal ha blitt invitert til å delta på et møte i Den arabiske liga i Jordan onsdag.

– Jordan bør nekte Sudans president Omar al-Bashir innreise, eller pågripe ham dersom han reiser inn i landet, heter det i en uttalelse fra HRW.

Bashir er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for angivelige krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i Darfur-konflikten. ICC utstedte arrestordre på Bashir i 2009 og på nytt i 2010, men så langt har han klart å unngå å bli pågrepet. Bashir avviser anklagene.

Bashir deltok i 2015 på et møte i Den afrikanske union i Sør-Afrika i 2015. Sør-Afrika nektet å pågripe ham, og henviste til at han som leder av et medlemsland i AU har diplomatisk immunitet. ICC skal 7. april holde en høring om hvorvidt Sør-Afrika har sviktet sine plikter ved å nekte å pågripe Bashir.

(©NTB)