Flere tusen i protesttog mot abort i Romania

Protestene foregikk lørdag i over 300 byer i landet, ifølge organisatorene.

«Kvinner fortjener bedre enn abort», sto det på en av plakatene. «Liv for kvinnen og liv for familien», sto det på en annen. I hovedstaden Bucharest samlet familier seg, både unge og eldre mennesker, sammen med prester fra den ortodokse kirken, som er mektig i landet.

– Dette ordet «abort» burde ikke eksistere – det går hånd i hånd med avskyelighet og død. Det burde være forbudt, sa en av demonstrantene, Alexandru Darie.

Abort var forbudt i Romania under kommunistregimet under Nicolae Ceausescu. Diktatoren ble drept i 1989 etter å ha blitt fjernet fra makten i et opprør. Abort ble deretter legalisert i 1990. Det året ble 992.000 aborter registrert, tre ganger høyere enn antall fødsler. Siden den gang har antallet aborter gått ned, men likevel er Romania blant landene i Europa hvor det utføres flest aborter.

– Jeg synes ikke vi skal forby det ved lov, slik som under kommunismen, men vi burde promotere utdanning og prevensjon for å unngå uønskede graviditeter, sa Yuila Tapardel, en annen oppmøtt demonstrant.

