Fem omkom i helikopterstyrt i Øst-Ukraina

– Fem mennesker omkom i denne tragedien, tre i besetningen og to passasjerer, sier Oleksandr Motuzianyk, talsperson for den ukrainske hæren.

Ifølge Reuters, som siterer det ukrainske forsvarsdepartementet, var det et militærhelikopter av typen Mi-2 som styrtet i nærheten av Kramatorsk. Det antas at styrten ble forårsaket av at helikopteret kjørte inn i en kraftledning.

En våpenhvile mellom ukrainske myndigheter og prorussiske opprørere skulle iverksettes i midten av februar, ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

I mellomtiden har det imidlertid kommet flere anklager fra ukrainsk hold om brudd på våpenhvilen.

