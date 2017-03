Al-Qaida-leder drept i amerikansk luftangrep

USAs utenriksdepartement bekrefter lørdag at Qari Yasin døde i angrepet. Yasin skal ha stått bak et angrep mot et Marriott-hotell i Islamabad i 2008 der 60 mennesker ble drept, inkludert to amerikanske soldater. Yasin skal også ha stått bak et angrep mot en buss i Pakistan i 2009 hvor Sri-Lankas cricket-lag var ombord. I dette angrepet ble seks pakistanske politimenn og to sivile drept. Flere spillere ble såret.

– Dette beviser at terrorister som stiller islam i et dårlig lys og med vilje går etter uskyldige mennesker vil få som fortjent, sier utenriksminister Jim Mattis lørdag.

Pentagon sier Yasin var en kjent terrorist fra Balutsjistan i Pakistan som var knyttet til gruppen Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) og står bak flere al-Qaida-angrep. Luftangrepet Yasin døde i, fant sted i Paktika-provinsen i Afghanistan 19. mars.

