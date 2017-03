Rapport: 200 sivile drept i amerikanske luftangrep i Mosul

New York Times skriver at den militære koalisjonen USA leder i Irak skal etterforske opplysningene om at så mange som 200 sivile har blitt drept i nylige amerikanske luftangrep i den irakiske byen Mosul.

Tirsdag ble det meldt at minst 30 sivile ble drept i et luftangrep i Raqqa fra den amerikanskledede koalisjonen. I forrige uke skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen i Syria. USA har ikke bekreftet de lokale kildenes anslag av drepte i noen av tilfellene. Nå vil de etterforske anklagene i Mosul-rapporten.

– Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E. Scrocca i den amerikanskledede kommandoen i Bagdad. Han sier prosessen vil ta tid ettersom det har blitt sådd tvil rundt de aktuelle datoene.

Ledere i det amerikanske militæret sier luftangrepene i Syria og Irak har økt i kampen om å presse ekstremistgruppen IS på flere fronter.

