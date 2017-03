Mann sprengte seg selv i luften ved flyplass i Bangladesh

Ifølge Reuters tar ekstremistgruppen IS på seg ansvaret og hevder selvmordsbomberen drepte mange politimenn og såret andre. Men politiet i byen Dhaka sier kun angriperen døde og at ingen ble skadd.

Ifølge politiet på flyplassen blir mannen beskrevet som mellom 25 og 30 år gammel. IS navngir mannen som Abu Mohammed al-Bengali og sier han hadde på seg en bombevest. Men politisjefen i Dhaka sier at mannen kom bærende på bomben som eksploderte da han prøvde å gjemme den for politiet.

