London-angriperen dro til Saudi-Arabia tre ganger

Den britiskfødte mannen hadde jobbvisum. Han besøkte første gang Saudi-Arabia som engelsklærer i ett år fra november 2005 til november 2006, og deretter fra april 2008 til april 2009.

Det siste besøket varte i seks dager i mars 2015, opplyser den saudiarabiske ambassaden i London.

Ambassaden legger til at Masood ikke hadde kriminelt rulleblad i Saudi-Arabia og at han heller ikke ble holdt under oppsikt av sikkerhetstjenesten.

Trebarnsfaren Masood var født i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russel Elms og brukte navnet Adrian Ajao, hans stefar Philips etternavn, da han gikk på skolen. Senere skiftet han navn til Khalid Masood da han konverterte til islam. Han var kjent for å ha et voldsomt temperament og hadde kriminelt rulleblad.

Masood ble skutt og drept etter at han hadde kjørt ned fotgjengere på Westminster Bridge og deretter knivstukket og drept en politimann utenfor Parlamentet. I tillegg til politimannen ble tre mennesker drept og flere titall såret.

Britisk politi forsøker nå å finne ut om Masood handlet på egen hånd eller sammen med andre. Han sto ikke på noen terrorliste og britiske myndigheter skal heller ikke ha hatt etterretningsinformasjon som tydet på at han planla et angrep. IS har påtatt seg ansvar for terrorangrepet.

