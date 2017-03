Kilde: NATO flytter møtet for Tillerson

USAs utenriksminister Rex Tillerson vil møte NATO-medlemmene i Brussel allerede neste helg etter at han avlyste deltakelsen på alliansens møte i april.

– Vi planlegger for øyeblikket å holde NATOs utenriksministermøte 31. mars. Konsultasjoner rundt planlegging mellom de allierte pågår, sier en kilde i NATO. Det har ikke blitt bekreftet offisielt at det er det opprinnelige møtet som blir flyttet.

Utenriksministermøtet i NATO skulle etter planen finne sted 5. og 6. april. Mandag ble det meldt at Tillerson etter all sannsynlighet ikke kom til å stille opp på møtet i Brussel. Det ble sagt at han ville prioritere Kinas president Xi Jinpings besøk i USA på samme tid, og at han også planlegger en reise til Russland.

Den demokratiske toppolitikeren Eliot Enger, som sitter i utenrikskomiteen i Representantenes hus, uttalte i den sammenheng at Tillerson ville gjøre en feil ved å ikke delta på møtet i Brussel.

– Donald Trumps administrasjon gjør en alvorlig feil som vil ryste tilliten til USAs viktigste allianse, og forsterke bekymringen om at denne administrasjonen er for vennlig innstilt til Russlands president Vladimir Putin, sa han.

