Hamas beskylder Israel for attentat mot leder

I en pressemelding sier islamistbevegelsen Hamas at ukjente israelske styrker har skutt og drept en av bevegelsens ledere, Mazen Fuqaha’a fra byen Jenin.

– Det er et feigt attentat begått av samarbeidspartnere av den israelske okkupasjonen, sier Hamas-leder Izzat al-Resheq.

Al-Resheq sier ´Fuqaha’a ble skutt fire ganger i hodet på vei inn i bygningen der han bor fredag. Politiet etterforsker drapet, sier en talsmann for Hamas-politiet. Hamas' innenriksminister bekrefter drapet.

Fuqaha’a ble sent til Gaza etter å ha blitt løslatt fra israelsk fengsel i 2011. Han ble fengslet etter å ha drept ni israelere i et hevnangrep i 2002 etter et attentat mot en Hamas-leder i Gaza.

